Lionel Messi desconoce si su carrera con la selección argentina llegará a su fin después del Mundial Qatar 2022. Luego de vencer 3-0 a Venezuela en La Bombonera el jueves pasado, la prensa local preguntó al 10 si tiene planes con la Albiceleste más allá de la importante cita que arrancará en noviembre.

“No sé”, expresó el capitán. Enseguida, los medios comentaron sobre la posible última presentación de Leo en suelo argentino. Tras un montón de historias al respecto, otra voz importante del cuadro nacional se pronunció y aprovechó para poner paños fríos. De hecho, Lionel Scaloni recordó que todavía hay más del capitán, al menos este año.

“Hay que disfrutarlo ahora y hay que quedarse con eso”, pidió el DT de la selección con relación a las palabras de Leo Messi. “Es ley de vida y en algún momento va a pasar. Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular de ellos. Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial”, agregó.

“Lo que dijo, tendrá que sentarse como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial todo el mundo creo que hace valoraciones y después se tomarán las decisiones. No estoy en la cabeza de ellos para saber realmente qué es lo que piensan”, sostuvo Scaloni, quien entiende a la perfección la postura del goleador.

El posteo de Di María

Otro que envió un mensaje con aroma a despedida fue Ángel Di María. En este caso, Scaloni trató de tocar el tema de la misma forma como lo hizo con Messi. “No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo. Que sea el entrenador de turno y no ellos que lo dejen. Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Espero que lo haya dicho por este año”, reconoció.

“No sé qué pasa por su cabeza. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado. Hizo el esfuerzo para estar y muy difícilmente otro pudo haber jugado o estar a disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio”, manifestó Scaloni sobre la publicación hecha por el ‘Fideo’ en sus perfiles oficiales.