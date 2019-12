Lionel Messi acaba de obtener su sexto Balón de Oro y, para muchos, es considerado como el mejor jugador de la historia, es así que el brasileño Ronaldinho se pronunció al respecto.

Para el exfutbolista del Barcelona, el delantero argentino es una gran baularte, pero solo puede ser calificado como “el mejor de su época”.

“Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, pero sí que es el mejor en su época”, sostuvo Ronaldinho.

Recordemos que durante tres años los dos cracks sudamericanos coincidieron en el Barcelona. El holandés Frank Rijkaard hizo debutar a Messi en octubre de 2004.

Recordemos que durante tres años los dos cracks sudamericanos coincidieron en el Barcelona. (Foto: EFE)

Ronaldinho tuvo una exhibición en el Estadio Centenario de Morelos, acompañado del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, Gobernador del Estado.

El barasileño que estuvo en el Barcelona, Milán y París Saint-Germain firmó por jugar un par de partidos amistosos en México ante combinados de exjugadores estelares de la liga mexicana.