Lionel Messi decidió hablar antes de fin de año y tocó algunos temas bastante interesantes, como la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus y su quinto lugar en el Balón de Oro.

"Sabía que no lo iba a ganar este año. Cuando escuchaba a los candidatos al premio, ya sabía que no iba a estar y ya después no esperé por ver si salía tercero o quinto", expresó la 'Pulga' sobre la premiación en la que quedó quinto, detrás de Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Mbappé.

La entrevista exclusiva a Leo Messi tras su quinta Bota de Oro que no deberías perderte: Cristiano, el Balón de Oro, su familia... Mucho que leer sobre el crack argentino



Este fue un adelanto de la entrevista que Lionel Messi concedió al diario Marca y que saldrá en su totalidad este jueves.

"Fue un grandísimo jugador para el Real Madrid y LaLiga. Fue una linda época la que vivimos juntos en la competición. Cada uno intentaba ganar con su equipo y fue una rivalidad sana y bella para el hincha", afirmó Messi sobre la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, dejando a LaLiga española sin su duelo estelar.

El goleador argentino también tuvo tiempo para enviarle un guiño a Pep Guardiola. "Me gustaría volver a trabajar con él algún día, es de los mejores".