Lionel Messi espera el final de la temporada con Barcelona para decidir dónde continuará su carrera. El capitán azulgrana no está ante un decisión fácil y ha sido el brasileño Rivaldo, exfigura azulgrana, quien parece decidido a echarle una mano con esta tarea.

Pocas son las opciones que tiene Lionel Messi sobre el final de temporada, fuera una posible renovación con Barcelona. La más actual sería la de PSG, tras las declaraciones de su director deportivo, Leonardo. Manchester City esperaría el fin de la temporada para mostrar sus intenciones, situación que también esperarían en la MLS.

“PSG sería una buena opción, un destino ideal para Lionel Messi. Primero, porque es un club muy bien estructurado. Pero es que además jugaría con Neymar en una liga, la francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas”, dijo Rivaldo, quien jugó por Barcelona desde 1997 hasta el 2002.

El jugador reconoció que la liga de Francia podría beneficiar la adaptación del argentino “Tiene un poco menos de nivel que La Liga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente bien para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions League”, agregó el delantero para el sitio de apuestas que representa.

“Tiene varios motivos para decir sí”

El delantero campeón del mundo en Corea-Japón 2002 también reconoció los beneficios de este fichaje. “El PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Lionel Messi un salario como el que tiene ahora. Además, ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha perdido terreno frente a la Bundesliga y la Serie A. Creo que tiene bastantes motivos para decir sí a la oferta del PSG”, aseveró.

Rivaldo aconseja a Lionel Messi sobre su futuro (Foto: AFP)

El artillero también defendió a Lionel Messi tras la expulsión que sufrió en la final de la Supercopa de España ante el Athletic Bilbao: “Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena, tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Yo no le daría más importancia. No hay que buscarle tres pies al gato”, finalizó.

