Mientras Juan Román Riquelme jugaba en el primer equipo de Barcelona, durante la temporada 2002-03, en La Masía del cuadro catalán, Lionel Messi ya asombraba a todos por el talento que mostraba en el campo.

El primer agente del atacante, Josep Minguella, escribió en el diario 'Sport' que el ex mediocampista y el hoy ídolo del cuadro azulgrana tuvieron un encuentro. En ese entonces, 'Lío' era apenas un niño.

"A veces venía a casa cuando hacíamos alguna barbacoa. Recuerdo una en concreto a la que vinieron Riquelme, Rochemback, Motta y algún otro jugador. La hicimos una tarde-noche y aún puedo verle sentado en el fondo de una mesa desde donde miraba así, por debajo del pelo, a Riquelme", inició con el relato.

"Lo observaba como si fuera Jesucristo Superstar. ¡Claro! Para él era el '10', zurdo, jugaba en el primer equipo del Barcelona y era su gran ídolo. Pero solo lo miraba porque Leo era muy discreto y le tenías que sacar las palabras", añadió sobre la reacción del pequeño Lionel Messi.

En la misma columna, Minguella destacó el ejemplar comportamiento del astro argentino al servicio de los blaugranas. "En Barcelona no ha tenido nunca ni un solo problema extradeportivo", indicó.

También narró cuando Lionel Messi se excedía con el individualismo. "Oye, has estado bien, pero pasa más el balón o si no los compañeros te van a coger manía", le decía. El crack no decía nada nunca, finalizó.