Lionel Messi rompió su silencio sobre los problemas extra deportivos con su club, el Paris Saint-Germain, y la larga suspensión a la que fue sometido por no presentarse al entrenamiento de este lunes, 1 de mayo, por viajar a Arabia para un asunto personal-comercial.

Sobre esto, el ‘30‘ del PSG aclaró, por medio de sus redes sociales, que “quería hacer este video por todo lo que está pasando. Quería pedirle disculpas a mis compañeros y al club. Sinceramente, pensé que íbamos a tener libre después del partido, como sucedió en las semanas anteriores”.

Asimismo, el campeón del mundo con la Selección de Argentina justificó su ausencia en Paris afirmando que “yo ya tenía programado este viaje a Arabia, el cual había cancelado antes”. Acto seguido, la ‘Pulga’ pidió “perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”.

Este video de Lionel Messi pidiendo disculpas a su club y a sus compañeros refuerza las versiones filtradas a los medios franceses que señalaban que el argentino iba ser suspendido por dos semanas en el PSG sin goce de haber. Es decir, sin cobrar.

Esto fue parcialmente corroborado por su técnico, Christophe Galtier: “Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a ‘Leo’. Luego, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”.





Pronunciamiento de Lionel Messi sobre su ausencia en los entrenamientos del PSG.





