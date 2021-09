La TV francesa captó una imagen de Kylian Mbappé en la banca de suplentes de PSG. El delantero protesta porque Neymar no le cedió la pelota cuando estuvieron en la cancha: “A mí no me la pasa”, dijo el campeón del mundo. A raíz de esa escena, los medios locales especulan sobre un posible cortocircuito de las estrellas y la manzana de la discordia sería Lionel Messi.

En tal sentido, Nicolas Anelka, exfutbolista que pasó por las filas de ‘Les Bleus’, opinó sobre lo complicado que debe ser la convivencia en el vestuario de París Saint Germain. De todos modos, el hombre que pasó por Real Madrid, Arsenal o la selección exigió respeto al nacido en Bondy debido al tiempo que llevar en el Parque de los Príncipes.

“Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo”, señaló Anelka en el conocido diario Le Parisien.

Nicolas Anelka. (Foto: AFP)

“Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o España ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habrá que agradecerle todo”, agregó sobre Kylian.

El lío en el arco

Asimismo, el ‘Puma’ Anelka se refirió a la lucha por la titularidad entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. “El PSG lo fichó porque estaba libre, pero el discurso debe ser claro con Donnarumma. ‘Vienes, pero Navas es el titular este año. Estás aquí para el futuro’. Espero que haya quedado claro porque de lo contrario no será una competición sana, no puedes tratar a los metas como jardineros, tiene que haber un número uno”, aseguró.

Más de PSG

En relación al nivel adquirido por el París Saint Germain en el mundo, Anelka destacó lo logrado por la dirigencia del equipo: “Tener a Messi supone que el PSG haya superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere, pero le falta un título europeo. Y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas”.

Por último, el francés valoró el cambio de Pochettino en el primer duelo de la ‘Pulga’ en el Parque los Príncipes: “No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación. No puedes manejar así a Messi”, finalizó.