En PSG continúan con la campaña cuya finalidad es encandilar a Lionel Messi. En los días anteriores, el director deportivo Leonardo, el entrenador Mauricio Pochettino y los jugadores del primer plantel como Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes enviaron mensajes al ’10′ de Barcelona a través de los medios de comunicación.

A esa larga lista se ha sumado Marco Verratti, otro integrante del poderoso plantel de ‘Les Parisiens’. El mediocampista opinó sobre la posibilidad de compartir vestuario con el astro argentino y manifestó que sería un “regalo del fútbol” si llegan a ser compañero del actual futbolista de los azulgranas.

“Claro que me gustaría jugar con Messi. Le daría el balón a Neymar y Messi, yo me quedaría atrás y miraría”, declaró el internacional italiano en una entrevista con Canal+ de Francia. “Sería algo maravilloso tenerlo, otro regalo que me haría el fútbol”, añadió el jugador de ‘Les Bleus’ en la conversación.

Marco Verratti enfrentará a Leo Messi

La próxima semana, el martes 16, PSG y Barcelona se medirán en la primera llave de los octavos de final de la Champions League. En esa contienda, Marco Verrati y los protagonistas del cuadro francés se cruzarán con Lionel Messi, el jugador que tanto han reclamado con miras a la siguiente campaña.

“Tenemos un respeto inmenso por una institución como el Barcelona, por todos sus jugadores y la gente que trabaja ahí. También tenemos un gran respeto por todos nuestros rivales. A diez días de la Champions League, nos tenemos que centrar antes en la Ligue 1”, declaró el italiano sobre la contienda.

