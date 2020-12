Lionel Messi dejó una cantidad importante de titulares tras la entrevista que concedió al periodista Jordi Évole que se transmitió a través del canal español La Sexta. El delantero, como no podía ser de otra manera, tocó el tema relacionado a su futuro y dejó abierta la posibilidad de marcharse de Barcelona para cumplir el anhelo de experimentar en Estados Unidos.

“Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa liga y esa vida, pero luego si pasa o no lo sé, no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver”, manifestó el goleador histórico de los azulgranas en la conversación.

Entonces, la Major League Soccer (MLS) no tardó mucho en reaccionar a las palabras de Messi. Mediante las redes sociales, el certamen norteamericano contestó al futbolista de 33 años. “Por aquí siempre serás bienvenido, Leo”, publicaron y adjuntaron una imagen con las declaraciones del ‘10′.

Por aquí siempre serás bienvenido Leo.😉 pic.twitter.com/76qMrYt1kO — MLS Español (@MLSes) December 28, 2020

Previamente, Mister Chip también hizo referencia al testimonio del astro argentino mediante Twitter. “Hola MLS. Ayer “alguien” habló de ustedes y ya se sabe que, cuando el amor es correspondido, la primera cita llega antes”, compartió el estadístico. A lo que el certamen replicó: “Buscamos una relación seria” y cerró con un guiño.

¿Qué hará Lionel Messi?

El delantero dio tranquilidad a los hinchas de Barcelona, por lo menos hasta concluir el presente curso. El capitán aseguró que meditará una decisión sobre su futuro cuando acabe la 2020-21. Mientras tanto, el ’10′ prefiere estar concentrado en todo lo vinculado con las competencias oficiales de los blaugranas.

“No tengo nada claro hasta que termine el año, voy a esperar a que termine la temporada, si no estaría incumpliendo lo que te dije ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas”, expresó.