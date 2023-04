¡De locos! Un hincha de la Selección de Argentina viajó a Paris y, una vez ahí, se dirigió a la casa de Lionel Messi donde tuvo que esperar más de diez horas afuera antes de que Antonella Rocuzzo convenciera al campeón del mundo de recibirlo en su sala.

“Los sueños se cumplen y hoy pude cumplir el mío. La humildad con la que me recibiste, la sencillez. Eres el mejor de toda la historia, pero -sobre todo- eres una persona increíble y Antonella también, que me hizo entrar a su casa para poder cumplir mi sueño. Escribo esto entre lágrimas y emoción. Todavía me tiembla todo el cuerpo. Te amo, Leo. Gracias por este momento inolvidable”, publicó el hincha en su Instagram.









Juan Polcan no lo podía creer. El también jugador de fútbol sala llegó a la casa de Lionel Messi a las 09:00 de la mañana y vio a su ídolo marcharse hacia su sesión de entrenamiento con el Paris Saint-Germain y, luego, regresar raudamente sin siquiera notar su presencia en la vereda.

Algunos minutos después, sería la esposa del capitán de la Selección de Argentina, quien sí se percató de Juan Polcan y de su amigo, y les explicó que Messi estaba muy sentido por los silbidos durante el último partido y se fue. Al volver, también ingresó rápidamente a su cochera.

Llegada la noche, el temeroso hincha argentino decidió acercarse a la residencia de su ídolo, pero los agentes de seguridad amenazaron con llamar a la Policía si este no se retiraba inmediatamente. Al escuchar el conflicto, Antonella se asomó por la ventana, llamó a Juan y le hizo una seña.

Sin entender mucho, el fanático vio cómo la puerta principal de la casa de Lionel se abría con el ‘10’ esperando vistiendo unas pantuflas y una sonrisa. Abrazos, fotos, autógrafo en el brazo y un recuerdo inolvidable: “me quedé helado. ¡Messi me dio un abrazo! Le dije que lo amaba, obvio, y, aunque no podía hablar bien, pasó y le puede decir todo lo que quería. La verdad, fue una locura”.









