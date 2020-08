La crisis de Barcelona ha dejado en duda el futuro de Lionel Messi en la institución. El argentino, que tiene contrato hasta junio del 2021, ha sido relacionado con Inter de Milán de la Serie A y Manchester City de la Premier League. El delantero todavía no se ha pronunciado oficialmente, pero ¿cuál sería el impacto de cambiar de país y liga?

Gonzalo Higuaín, compañero de la estrella azulgrana en la selección y que jugó en Chelsea, hizo una comparación entre LaLiga de España y el campeonato inglés. El ‘Pipita’ sostuvo que Messi puede destacar en cualquier certamen del planeta, pero la competencia en la Premier es muy intensa y más complicada de lo que parece.

“Yo sufrí mucho la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con la liga española. Los defensas te agarran a patadas y no se pitan como en España: pegan de lo lindo y son armarios. No sé cómo podría impactarle a Leo, pero siendo un jugador de otro nivel no creo que lo sufriera, pero es una liga muy complicada”, indicó en Fox Sports.

Enseguida, Higuaín expresó el deseo de que el capitán de Barcelona tome la mejor decisión para su carrera en el fútbol. El jugador de la Juventus indicó que una elección que te haga “feliz” está por encima de cualquier otro aspecto.

“No sé qué puede estar pensando Leo Messi. Ojalá que decida lo que él sienta que le va a hacer feliz. Digan lo que digan. Eso es lo más importante en una decisión. Elegir lo que uno siente que le va a hacer feliz, no lo que al otro le va a hacer feliz”, concluyó el atacante de los ‘bianconeros’.