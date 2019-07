Lionel Messi espera que Perú pueda competir sin ser afectado por los árbitros y el VAR

Lionel Messi disparó una serie de misiles en contra de la Conmebol, y la "corrupción" que dice que existe en esta nueva edición de la Copa América 2019 , celebrada en Brasil.

Luego de ser expulsado por el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar, del encuentro de su selección contra la de Chile para determinar el tercer puesto del torneo continental, el astro argentino no volvió a aparecer.

Pese a que su selección ganó el tercer puesto y por ende, los jugadores recibieron sus respectivas medallas, Messi no salió al podio a recibir su premio ni posó junto a sus compañeros en la fotografía protocolar.

"Lo que dije pasó factura. No fui al podio porque no debemos ser parte de la corrupción y la falta de respeto. Estábamos para más, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute y el fútbol se arruina", declaró.

El crack del Barcelona ahora espera que el arbitraje y el VAR no jueguen a favor de Brasil en la final y reconoció que Perú tiene equipo como para llevarse la preciada copa.

EL PEDIDO DE MESSI PARA LA FINAL #FOXenBrasil | El capitán argentino pidió que no haya protagonismo del árbitro en Brasil - Perú, para que sea una final sin polémicas. pic.twitter.com/lPdlo5jSSp — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 6 de julio de 2019

"Ojalá los árbitros y el VAR no tengan nada que ver en la final y Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo", declaró, se´gun informa Fox Sports.

Como se sabe, el arbitraje del encuentro entre Argentina y Chile ha despertado críticas que se suman a las del VAR.

Además, la elección del chileno Roberto Tobar para que arbitre la final de Perú frente a Brasil ha generado suspicacias tanto por la nacionalidad del árbitro como por su pasado de corrupción, por el que fue sancionado con 8 meses.