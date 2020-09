Lionel Messi anunció este viernes que seguirá en Barcelona la próxima temporada. El delantero brindó una entrevista al portal Goal y explicó las razones que le llevaron a tomar esta decisión importante para su carrera. El argentino, el pasado 25 de agosto, avisó a la directiva que deseaba marcharse.

Apenas se conoció la noticia, los usuarios en las redes sociales reaccionar inmediatamente. A través de divertidos memes, los fanáticos publicaron diversas imágenes relacionadas con la noticia que dio el ’10′, luego de días de incertidumbre con respecto a su futuro en la campaña 2020-21.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions”, declaró Messi.

“Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, añadió el atacante blaugrana.

Lionel Messi prolongará su estancia en Barcelona, entidad con la que disputó 731 partidos oficiales, anotó 634 goles y levantó 34 trofeos a nivel local y continental. Además, el ’10′ tiene la posibilidad de borrar la última imagen vista con el primer equipo tras caer por 8-2 contra Bayern Múnich en la Champions League.

