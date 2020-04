Lionel Messi terminó la Copa América 2019 muy enojado por el trabajo arbitral en el partido entre Argentina y Chile. Entonces, el capitán dejó entrever que las malas decisiones estaban relacionadas a los malos manejos de la Conmebol que, en palabras del atacante, estarían favoreciendo al anfitrión, Brasil.

Ha pasado mucho desde aquel exabrupto para que Alejandro Domínguez, presidente del ente rector del fútbol sudamericano, se refiera al enojo del atacante de la Albiceleste. El directivo reconoció que las palabras fueron duras, pero que, como todo en el fútbol, ya ha quedado olvidado en el pasado.

“Somos todos hombres del fútbol y entiendo el momento de calentura. La roja particularmente a él (Messi) y a Medel me parece que fue innecesaria, era evitable, y lamentablemente ocurrió una vez más. Ya dimos vuelta la página, los comprendo a ‘Chiqui’ (Tapia) y a Leo ​y el fútbol da revancha”, expresó el titular en una nota al diario Olé.

Domínguez continuó y admitió que la estrella del Barcelona tuvo un gran gesto al disculparse públicamente, pues las opiniones de personajes importantes en este deporte pueden manchar la reputación de la Conmebol.

“Tuvo la grandeza de mandar una carta pidiendo perdón y eso demuestra por qué es el mejor jugador del mundo. Y claro, cuando el mejor del mundo dice algo así no solo repercute en lo deportivo: el prestigio de la Conmebol se ve afectado. Afecta en la credibilidad y la imagen que queremos imponer en el mundo para generar mejores recursos”, explicó.

El presidente de la institución confesó que no tuvo oportunidad para comunicarse directamente con Messi, pero tiene deseos de que pueda conseguir un trofeo con la selección argentina, ya sea en la próxima Copa América o el Mundial.

“Indirectamente sí (me comuniqué). Leo es el más grande del mundo, me encantaría que juegue la Copa América ​y que, si se le da, que sea campeón; me encantaría verlo levantar una Copa del Mundo. Como me encanta verlos a todos los jugadores. Un continente que tiene al mejor del mundo lo quiere en su mejor momento y en su mejor esplendor”, cerró.