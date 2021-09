El nivel de Lionel Messi en el partido PSG vs. Olympique Lyon es sobresaliente, aunque por ahora no ha podido coronar con un gol. Los hinchas parisinos ansían celebrar en el Parc des Princes, pero la suerte no acompaña al argentino, que incluso se quedó con las ganas de gritar su primer tanto tras un gran tiro libre que impacto en el poste.

Sobre los 36 minutos, el árbitro Clément Turpin sancionó un tiro libre a favor del Paris Saint Germain a unos metros de la media luna del área, siendo una distancia perfecta para la ‘Pulga’. El delantero tomó el balón y se fue acomodando para ejecutar el disparo, con la mira puesta en el ángulo izquierdo del arco de Anthony Lopes.

El remate de zurda de Lionel Messi fue espectacular, dado que superó sin problemas la barrera puesta por el Lyon y fue cayendo con mucho efecto sobre el arco. La velocidad de la jugada dejó al guardameta sin respuesta y solo se quedó observando la trayectoria del balón, que parecía inflar sus redes.

Para suerte del arquero, el poste se interpuso y evitó la ventaja parcial del PSG, desatando el pesar de Messi. El delantero se lamentó unos segundos, pero luego siguió con la jugada, aunque ya no hubo mayor peligro. El argentino no debe perder la concentración para acercarse a su primer gol.

La previa del PSG vs. Lyon

Paris Saint-Germain es el único equipo en la Ligue 1 que ha ganado sus 5 partidos, es por eso que parte como favorito ante Lyon. Los dirigidos por Pochettino llegan de empatar 1-1 ante Brujas por la fecha 1 de la Champions League.

Por otro lado, Lyon ha empezado la temporada irregularmente, los dirigidos por Bosz han ganado 2 partidos, empatado 2 y perdido 1. Sin embargo, el último jueves, debutaron con 1 victoria en la Europa League ante Rangers.