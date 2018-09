Diego Simeone , en una conversación informal con su asistente Germán Burgos, intercambió un audio a través de WhatsApp sobre la actuación de la selección de Argentina durante la Copa del Mundo y previo al juego contra Nigeria, el mismo que definía el pase a octavos de final.

El contenido de la conversación privada se filtró en redes sociales hasta viralizarse. Pero, sin duda, generó polémica el comentario del 'Cholo' al referirse a la importancia de Lionel Messi dentro del combinado 'Albiceleste'.

En una entrevista con "El Partidazo" de la 'Cadena COPE', Diego Simeone tocó brevemente el tema y explicó por qué, en ese momento, había una diferencias entre Cristiano Ronaldo y el astro argentino.

"El audio a Germán Burgos fue la verdad, fue lo que pensaba. Él me preguntó y le contesté. Si se interpreta bien el mensaje, Messi no se puede enfadar. En un equipo normal, Cristiano Ronaldo tiene más herramientas, es un rematador de área, Lionel es más de equipo, de un mejor equipo, y en esa situación, uno es mejor que otro", reveló.

Simeone descartó alguna comunicación con el delantero del Barcelona después de aquel incidente. "No he hablado con Messi, no tenemos relación", finalizó el 'Cholo'.