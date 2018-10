Lionel Messi: Diego Maradona lo llamará para explicar el malentendido de sus declaraciones

Dos de los personajes más importantes de la historia del fútbol argentino están peleados: Diego Maradona y Lionel Messi. Pero la relación entre ambos se ha tensado aún más después de las declaraciones del entrenador.

El 'Pelusa' criticó al crack del Barcelona y aseguró que "un futbolista que va 20 veces al baño antes del partido", no puede ejercer de líder en la 'Albiceleste'.

Sin embargo, Diego Maradona , a través de su abogado Matías Morla, ha revelado que las declaraciones que dio en el programa 'La última palabra' fueron interpretadas de manera errónea y por ello buscará a Lionel Messi.

" Maradona llamará a Messi para explicarle lo que quiso decir. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación", aclaró Morla.

El entrenador de Dorados de Sinaloa también hizo referencia a la palabras de Mario Alberto Kempes, quien salió en defensa de 'Lío'. "A Diego nadie le dijo nada por no ganar el Mundial del 90 y Messi no necesita una Copa del Mundo para ser el mejor", indicó.

"Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes", señaló el representante de Maradona, quien recordó la buena relación que han llevado en su época como futbolistas y la misma que siguió tras el retiro de ambos.