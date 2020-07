Barcelona está atravesando por una crisis deportiva e institucional. A las malas decisiones dirigenciales se han sumado los discretos resultados en la Liga Santander y, hace solo unos días, la información sobre el futuro de Lionel Messi, referente absoluto del club.

En medio de la incertidumbre para conocer noticias oficiales relacionadas al argentino, Quique Setién tomó la palabra y ha dado cierta tranquilidad a los fanáticos azulgranas. “No especularé con esto, no lo he escuchado, no tengo constancia de que él haya dicho nada”, zanjó este sábado el técnico sobre la eventual salida del atacante para la siguiente temporada.

“Le veo bien, todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más”, añadió el preparador, en la víspera de jugar en LaLiga contra el Villarreal (5º), uno de los equipos más en forma tras la reanudación.

“Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barcelona que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato”, señaló la emisora, haciendo referencia a los malos resultados azulgranas.

“La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona”, añadió.

El Barcelona, a cuatro puntos del líder Real Madrid, visita al Villarreal en una 34ª jornada en la que su rival blanco tiene también un desplazamiento complicado, a San Mamés para medirse al Athletic.

Con la información de AFP

