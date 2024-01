Cristiano Ronaldo estuvo presente en los Globe Soccer Awards donde, a pesar de que no fue elegido como el mejor, permaneció contento porque considera más justo a este premio.

Eso lo dejó muy en claro cuando, después de la entrega de los trofeos (a Erling Haaland como mejor del año y a él como ‘Jugador Favorito de los Aficionados’, ‘Mejor goleador’ y ‘Mejor del Medio Oriente’).

“El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. Son hechos, son estadísticas. Y los números no engañan”, arremetió el histórico delantero.

Sin embargo, luego ‘CR7′ explicó que esas palabras “no quieren decir que Lionel Messi no merecía el reconocimiento o Erling Haaland o Kylian Mbappé. Simplemente, yo ya no creo en estos premios”.

Como se recuerda, la polémica se levantó luego de que la ‘Pulga’ recibiera -otra vez- el Balón de Oro de France Football y el The Best de la FIFA. Esto porque según las fechas, no le correspondía.

Ambas premiaciones usaban como criterio de evaluación a los nueve meses después del último Mundial, donde Lionel Messi solo ganó la Leagues Cup de la MLS, mientras el noruego el triplete.

Erling Haaland, en la temporada 2022-2023 ganó nada más ni nada menos que la Premier League, la FA Cup y la Champions League con el Manchester City, siendo el goleador y, sobre todo, mejor jugador.





Cristiano Ronaldo sabía que Erling Haaland se merecía el Balón de Oro y el premio The Best, por eso se puso muy feliz ahora que lo eligieron como el mejor jugador del 2023 en los Globle Soccer Awards🫶🏻pic.twitter.com/hhwj0wouU0 — Roberto Haz (@tudimebeto) January 19, 2024





