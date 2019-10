A pesar de su ausencia en el último partido de la Juventus por la Serie A italiana, Cristiano Ronaldo volvió a acaparar las portadas de diferentes medios luego asegurar y reafirmar en una entrevista que haber jugado contra Lionel Messi tantos años fue beneficioso para ambos, al punto de hacerlos mejores futbolistas. Como se recordará, el delantero luso y el ’10′ argentino protagonizaron una rivalidad de casi una década que marcó un antes y un después en la historia del Real Madrid y del Barcelona.

"Mucha gente dijo que nos alimentábamos el uno al otro. Que estar el uno frente al otro en España nos ha permitido ser mejores, tener mejores actuaciones y eso es sin duda verdad", fueron las palabras de Cristiano Ronaldo, en una entrevista concedida a la reconocida revista gala 'France Football', sobre la histórica rivalidad que mantuvo con la 'Pulga' durante su estadía en LaLiga Santander.

Símbolos de sus clubes, leyendas vivas del deporte mundial, nunca nadie podrá negar que tanto que a Cristiano como a Messi, el coincidir en una misma liga, les sentó más que bien. "En el Madrid sentía más cerca su presencia, lo que me daba un poco más de presión que en el Manchester United. Desde un punto de vista, fue una rivalidad saludable, el símbolo de los dos clubes, el Madrid y el Barça", recordó el ahora '7' de la Juventus.

“Creo que ha dicho recientemente que me echaba de menos en el plano competitivo, pero más allá de eso mi motivación no depende de otros. Yo quiero estar en lo más alto siempre”, agregó el astro luso, respondiéndole así a Lionel Messi, que meses atrás dijo extrañar a CR7 en el Real Madrid. Sin embargo, el portugués ha dejado claro que no cambiaría su decisión.