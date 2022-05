El 2022 no arrancó de la mejor forma para Lionel Messi. Tras las celebraciones de fin de año, el crack argentino fue examinado y se le detectó que tenía COVID-19. La enfermedad lo alejó de las canchas durante varias semanas y le generó secuelas que complicaron las actividades del deportista.

“La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones, no podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones”, reveló, Messi en entrevista con TyC Sports.

Por otro lado, ‘Leo’ admitió que se apresuró en reaparecer en las canchas y ello le pasó factura.

“No me asusté, pero bueno, te dicen tantas cosas que no me dejaban arrancar. Incluso, arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado, después, me terminó perjudicando, pero ya no aguantaba más. Quería salir a correr, a entrenar, y quería arrancar. Y al final, fue peor. Después, cuando estaba medio ahí, pasó lo de Real Madrid y eso nos mató”, relató.

Benzema, su candidato al Balón de Oro

Ganar la Copa América con la selección de Argentina le quitó un gran peso de encima. Ahora, Lionel Messi se desenvuelve con más confianza ante la prensa, como lo hizo este lunes, día en el que reveló que Karim Benzema es su candidato para el Balón de Oro.

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions League, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, apuntó ‘Leo’.

El delantero nacional arribó a Barcelona para sumarse a los trabajos de preparación de la selección peruana con miras al repechaje.