Lionel Messi es una máquina de hacer goles en el Barcelona. Al argentino lo avalan los números, esos que lo convierten en el máximo artillero histórico de la liga española, con 432 dianas, aunque a estar alturas de su carrera, el crack se mentalice en el juego antes que en el gol.

"Cada vez que salgo al campo lo hago menos mentalizado en el gol y más en el juego”, confesó Lionel Messi en una entrevista para LaLiga, con motivo de los 90 años desde que se inició la competición doméstica en tierras españolas.

Sobre su relación de cara al gol, Lionel Messi recordó momentos de sus inicios y contó una conversación que tuvo con Samuel Eto’o, con quien compartió vestuarios en el Barcelona.

“Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía ‘el día que empieces a hacer goles será...’ porque tenía muchas ocasiones y no las transformaba. Y llegó un día que me destapé, entraron y comenzaron a entrar todas”, indicó.

Asimismo, Lionel Messi explicó cómo mejoró su efectividad en los tiros libres. “En estos últimos tiempos empecé a mirar y ver en los tiros libres si el portero se mueve antes, si da el paso o no, cómo reacciona, cómo está la barrera, y ahora sí que lo estudio más. Fui mejorando la forma de golpear el balón con entrenamiento”, dijo.

Por otro lado, Lionel Messi se refirió a su vida familiar y, en especial, a las siestas condicionadas. “Tenemos un ritmo muy marcado que depende mucho de los chicos (Thiago, Mateo y Ciro). Nosotros terminamos de entrenar, llego a casa para comer rápido, salir e irlos a buscar al colegio y dependemos mucho de eso. Me acortaron mucha la siesta”, bromeó.