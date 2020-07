En días en los que el FC Barcelona ha sido el punto de los cuestionamientos, un rumor remeció el mundo del fútbol: Lionel Messi podría dejar el club azulgrana para partir al Manchester City. Desde entonces, la gente ha dejado volar su imaginación, aunque Juan Sebastián Verón no cree que ‘Leo’ se vaya del cuadro catalán.

En entrevista con la agencia Efe, el excompañero de Lionel Messi y hoy presidente de Estudiantes de La Plata, se refirió al crack y hasta bromeó con darle la ’10′ del ‘Pincha’, en caso piense volver a Argentina para continuar su carrera.

“Si quiere venir acá, tiene la ’10′ asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro”, indicó Verón.

Verón, por otro lado, coincidió que los recambios han afectado el juego del Barcelona, hoy con la segunda opción de ser campeón en España, por detrás de Real Madrid.

“No es un período bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años (ríe), es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso”, aseguró.

