Leonardo, director deportivo de PSG, expresó públicamente el deseo de incorporar a Lionel Messi, quien terminará contrato con Barcelona en el final de la temporada. Desde tienda azulgrana llegó la respuesta inmediata por intermedio de Joan Laporta, uno de los candidatos a la presidencial de institución.

El aspirante al sillón blaugrana cargó contra ‘Les Parisiens’ por la declaración e intención de hacerse con los servicios del astro argentino. En un primer momento, Laporta aseguró que los franceses son “maleducados” y le faltaron el respeto a la entidad española.

“Son maleducados, me pareció una falta de respeto. El comportamiento del PSG no gustó absolutamente nada. A mi entender le faltaron el respeto al Barcelona, como club. PSG ahora es un equipo con el que hay que contar en Europa, pero su actitud me decepcionó”, declaró.

“Entiendo perfectamente que un jugador (Neymar) diga que quiere jugar con Leo Messi. A mí también me gustaría jugar con él. Pero que un representante de un club lo diga, está fuera de lugar, demuestra su falta de experiencia a este nivel. Les queda mucho que aprender en el mundo del fútbol”, añadió Laporta en una entrevista con L’Equipe.

“Por lo que sé, los del PSG tuvieron pérdidas importantes el pasado año. Me gustaría saber si van a ignorar las reglas del juego limpio financiero para contratarlo. Si eso ocurre, espero que la UEFA y la FIFA reaccionarán con firmeza y que al Tribunal Arbitral del Deporte no le temblará la mano en el momento de emitir su veredicto”, agregó en el medio galo.

Entonces, Laporta debe trabajar arduamente para ofrecer un plan interesante para conseguir la permanencia del ’10′. “Hay que poner todo el esfuerzo para cuidar y convencer a Messi de que siga en Barcelona. Una propuesta financiera adaptada a las posibilidades del club, pero también habrá que ser convincente con el proyecto deportivo”, concluyó.

Messi tiene contrato con el Barcelona hasta mediados de 2021. (Getty / El Chiringuito)

