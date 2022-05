Vía ESPN, Always Ready recibe a Boca Juniors en un duelo de pronóstico reservado en lo que será la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Sebastián Battaglia necesita con urgencia sumar de a 3, pues apenas lleva 3 unidades producto de un triunfo (en La Bombonera ante Always Ready) y dos derrotas (con Cali en Colombia y Corinthians en Brasil). El ‘Xeneize’ ocupa la última posición y no clasificaría ni siquiera a la Copa Sudamericana 2022, por lo que urgen de un resultado positivo. El encuentro se jugará este miércoles 4 de mayo del 2022 desde las 9:00 p.m. (horario argentino) en el estadio Municipal de El Alto.

Boca Juniors viene de ganarle a Central Cordoba por la Copa de la Liga Profesional Argentina y ahora busca ganar en Copa Libertadores.

MÁS DEPORTES EN PERU21