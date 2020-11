Celta de Vigo de Renato Tapia no la pasa bien en LaLiga Santander. El equipo celeste cayó po 4-2 ante el Sevilla este sábado por la jornada 10 del torneo. El peruano fue titular y fue protagonista del encuentro, pero no por alguna anotación o por algún quite, sino por intentar cubrir un disparo que terminó en gol.

A los 85 minutos, Iván Rákitic asistió a Sergio Escudero, quien remató con dirección a la portería defendida por Blanco. Renato Tapia cruzó la pierna intentando evitar el remate, pero le cambió de dirección a la trayectora del balón, descolocando a su arquero y poniendo el 3-2 transitorio.

Minutos después, El Haddadi sentenció el 4-2 final, con los que los blanquirojos sumaron tres puntos.

Con esta derrota, Celta de Vigo se ubica en el penúltimo lugar de la Liga Santander con tan solo siete puntos. Mientras que Sevilla es séptimo con 13.

El próximo encuentro del equipo de Tapia el próximo domingo 29 de noviembre ante Granda en el estadio de Balaídos.

Renato Tapia intentó desviar el disparo de Escudero que fue el 3-2 de Sevilla ante Celta. (LaLiga)

VIDEO RECOMENDADO