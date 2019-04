Peruano Iván Santillán entre los 10 fichajes que fracasaron en Tiburones Rojos de Veracruz

La llegada de Iván Santillán a Tiburones Rojos fue anunciada de forma especial y desde Real Garcilaso lo despidieron como a ídolo sin imaginar que el final de la negociación sería terrible. Hoy, el peruano está sin jugar y ha sido considerado por el diario El Economista de México como uno de los 10 fichajes que fracasaron en el cuadro de Veracruz, desde que consiguió su ascenso. Hoy, el club del puerto ha perdido la categoría.

Iván Santillán (28) se sumó a la larga lista de peruanos que llegó al cuadro del puerto para jugar la Liga MX. Pero a diferencia de Pedro Gallese, Christian Ramos o Wilder Cartagena, que llegaron en condición de jugadores libres, el lateral izquierdo llegó a Tiburones Rojos por 100 mil dólares que se le pagó a Real Garcilaso. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, como destacó El Economista, "Los problemas en las transferencias de jugadores han sido una constante en Veracruz. El fallido traspaso de Iván Santillán, defensa por el que Veracruz había acordado pagar 100 mil dólares por su venta. El jugador disputó tres partidos con Tiburones, pero Real Garcilaso no envió la liberación de su pase, por lo que el defensa no pudo completar su registro en México. El club peruano aumentó la cifra de traspaso y Tiburones no quiso pagar".

Esta es la razón por la que dicho medio mexicano consideró al peruano como uno de los 10 fichajes que fracasaron en Veracruz desde que logró el ascenso en la temporada 2012-2013. Junto a él figuran los nombres de Neto Berola (Brasil), Lautaro Rinaldi (Argentina), Cristian Erbes (Argentina), Víctor Perales (México), José Leudo (Colombia), Maximiliano Bajter (Uruguay), Fredy Hinestroza (Colombia), Geoffrey Acheampong (Ghana) y Juan Carlos Mosqueda (México).

Actualmente, Iván Santillán se encuentra sin jugar y su futuro es incierto pues antes de partir tenía contrato con Real Garcilaso hasta finales del 2019.

