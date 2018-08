Los aficionados del Tiburones Rojos de Veracruz , equipo de Pedro Gallese , Carlos Cáceda y Wilder Cartagena, están indignados por la actual situación que vive la institución en la Liga MX: solo ganaron un partido en las cinco fechas del Torneo Apertura.

En la última jornada del campeonato, Veracruz cayó 2-0 ante Chivas de Guadalajara en el propio Estadio Luis Pirata Fuente, donde los escualos juega de local.

Al finalizar el juego, un grupo de fanáticos increparon a los futbolistas de la primera plantilla del Veracruz, expresando su molestia por los malos resultados.

Cuando Pedro Gallese atravesó por el bullicioso pasaje, un aficionado le dio una palmada en la espalda, una seña de respaldo. Sin embargo, al mismo tiempo, otro reclamó al portero.

El arquero de la selección peruana no se aguantó e increpó al hombre que le gritó. No obstante, la situación no pasó a mayores y Gallese procedió a retirarse a los camerinos.