Los partidos Pumas vs. Mazatlán, Pachuca vs. Tigres y Tijuana vs. Atlético San Luis no se jugarán este domingo 6 de marzo como estaba programado inicialmente. La postergación de los tres encuentros de la Liga MX se debe a la suspensión de lo que resta de la novena jornada del campeonato, luego del violento enfrentamiento en La Corregidora, que recibió el Querétaro vs. Atlas.

La noticia la dio a conocer oficialmente le presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, a través de un video compartido en las redes sociales del certamen. La decisión se tomó “en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro de este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más”.

“Queremos estadios seguros, disfrutar del fútbol en paz y, por eso, la Liga MX realizará una revisión a fondo de nuestros protocolos de seguridad y de la manera de cómo trabajamos en conjunto con las autoridades de cada estado y municipio para generar un entorno seguro y familiar como el que debe haber en todos los estadios de nuestra liga”, añadió Arriola.

Por otro lado, el directivo de la Liga MX pidió que las autoridades correspondiente determinen “sanciones ejemplares y sin precedentes para los responsables de estos actos violentos que no forman parte de nuestro fútbol”.

Además de la Liga MX, de acuerdo a información de Marca Claro, la actividad también será interrumpida en la Liga Femenil y la Liga de Expansión.

“El domingo, me trasladaré a Querétaro para visitar a los heridos y los mantendremos informados oportunamente de las actualizaciones y resoluciones respecto a este lamentable caso”, fue el mensaje final de Mikel Arriola, al mando de la Liga MX desde diciembre del 2020.