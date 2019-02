Libertad vs. The Strongest EN VIVO por segunda fase de Copa Libertadores

Libertad vs. The Strongest EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Libertad vs. The Strongest este miércoles 13 de febrero, en el estadio Nicolás Leoz de Asunción, en duelo de vuelta por la segunda fase previa de la Copa Libertadores , desde las 4:15 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports 2 y Fox Sport Play transmitirán este partido para Sudamérica. En Estados Unidos, Australia y Canadá vía beIN Sports.

Libertad y The Strongest boliviano zanjan el miércoles su duelo en la segunda fase de la Copa Libertadores con los paraguayos optimistas ante la ventaja del gol marcado en La Paz en la ida, que se solventó con un empate a uno.



Esa diana anotada por el delantero Adrián Martínez y la gran actuación del guardameta Martín Silva le permiten al equipo de Asunción afrontar la vuelta con mayor tranquilidad que su rival, obligado a anotar si quiere avanzar a la tercera fase del campeonato.

Los bolivianos tendrán el reto de mejorar su efectividad de cara a puerta ya que en la ida dispusieron de varias oportunidades para lograr la victoria, pero ni Rolando Blackburn ni Raúl Castro lograron marcar.



Los dos conjuntos llegan a la eliminatoria en gran estado de forma tras lograr sendas goleadas en la última jornada de sus respectivos campeonatos ligueros, a pesar de reservar a varios futbolistas.



Los del colombiano Leonel Alvarez se impusieron este sábado por 4-0 ante General Díaz en el Apertura, mientras que el equipo de Pablo Escobar batió por 5-0 al Sport Boys de Warnes en el torneo boliviano.



The Strongest , que viajó el domingo a la capital guaraní, tampoco podrá contar en esta ocasión con el centrocampista Jhasmani Campos, no recuperado de una lesión en el tobillo.



En Libertad es duda el volante colombiano Alexander Mejía, una de las incorporaciones del mercado de fichajes, que ya se perdió el partido de ida por una contractura muscular.



Los dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la pasada edición de la Copa Libertadores con un balance de dos victorias para Libertad, que dejó sin opciones a Strongest de seguir en la competición.

Libertad vs. The Strongest - horarios en el mundo



15:15 horas en México

16:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:15 horas en Venezuela, Bolivia

18:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

19:15 horas en Brasil

22:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

00:15 horas del jueves en Catar y Arabia Saudita

05:15 horas del jueves en China

06:15 horas del jueves en Japón y Corea del Sur



Libertad vs. The Strongest - posibles alineaciones

Libertad : Martín Silva; Iván Piris, Luis Cardozo, Paulo Da Silva, Ayrton Cougo; Ángel Lucena, Sergio Aquino, Blas Cáceres; Rodrigo Rivero, Antonio Bareiro y Óscar Cardozo. Entrenador: Leonel Álvarez.



The Strongest: Daniel Vaca; Fernando Marteli, Adolfo Machado, Marvin Bejarano; Rudy Cardozo, Diego Wayar, Raúl Castro, Walter Veizaga, Dany Curé; Rolando Blackburn y Jair Reinoso. Entrenador: Pablo Escobar.



Árbitro: El brasileño Wagner Magalhes, asistido por Emerson de Carvalho y Alessandro Rocha.



Estadio: Nicolás Leoz de Asunción.



Hora: 18:15 local (16:14 de Perú y 22:15 GMT).



Con información de EFE