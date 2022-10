El talento futbolístico a Neymar no le hace falta, sin embargo, lo que muchos han criticado son sus actitudes dentro del campo, en específico su mala fama de fingir y exagerar las faltas que recibe durante los duelos futbolísticos, tanto a nivel de clubes como en selecciones.

Y en la catarata de críticas que tiene el historial del brasileño, se suma el legendario neerlandés, Marco Van Basten, quien arremetió duramente contra ‘Ney’ por sus actitudes “teatrales” dentro del campo de juego.

“Es un auténtico llorón. Está provocando constantemente. En un segundo le comete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser víctima”, señaló el retirado jugador de Países Bajos.

Van Basten, quien se desempeña como comentarista en el canal Ziggo Sport de su país, lanzó sus críticas luego de la igualdad entre el club de Neymar, el Paris Saint-Germain, ante el Reims, por la liga local de Francia.

“No hay permiso para tocarlo. Es una persona desagradable en el campo. Aplaudiría si alguien realmente se enfrentara a él”, manifestó.

Cabe recordar que Neymar es el jugador que más faltas han recibido en los diez primeras fechas que se han disputado de la Ligue 1. Van Basten no solo ha tenido al delantero brasileño como punto de sus críticas, sino que hace meses señaló que Lionel Messi no estaba entre los mejores jugadores del mundo, pues no tenía el liderazgo necesario en sus equipos.