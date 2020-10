Se sumó a su club de fans. Lautaro Martínez, delantero de Inter de Milán, no escatimó elogios para referirse a Lionel Messi, su compañero en la selección argentina tras disputar las dos primeras fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Conozco a Leo más por las veces que hemos sido compañeros de la selección argentina que por haberme enfrentado a él. Lo he dicho en el pasado, y lo vuelvo a decir: es el mejor jugador del mundo. El hecho de que sea argentino es un orgullo para nosotros y siempre tratamos de aprender de él. Para mí, está en otro nivel”, señaló.

El ‘Toro’ estuvo en los planes de Barcelona, pero tras caerse su fichaje, ahora solo podrá disfrutar a Leo con la albiceleste. “Lionel Messi entiende el fútbol de una manera diferente y siempre está un paso por delante de todos los demás”, contó la para el portal de la UEFA.

Otro de los jugadores por los que no ocultó su admiración fue por Javier Zanetti, excapitán del club y actual vicepresidente del club. “Javier es un hombre muy importante para el Inter, y también para los jugadores porque nos transmite todo lo que ha vivido en este club. Lo hizo conmigo cuando llegué a Italia. Siempre me escucha y me pregunta cómo estoy o me echa una mano con cualquier cosa que pueda necesitar”.

Talento y coraje

Lautaro Martínez reconoció que su ambición goleada y su fortaleza dentro de la cancha son virtudes propias del jugador argentino. “En Argentina se nace con pasión, con dedicación, con corazón, y eso es algo que siempre tratamos de llevar a cualquier liga de fútbol a la que llegamos. El talento es lo primero. Es algo con lo que se nace. El coraje es lo segundo, prevalecer física y mentalmente, y tratar de luchar contra todos los obstáculos que puedan interponerse en tu camino”, reconoció el ‘Toro’.