Sorteo Mundial Qatar 2022 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE sigue todas las incidencias del evento desde el Centro de Convenciones de Doha, en la capital del país anfitrión. La ceremonia del viernes 1 de abril dejará la conformación de los ocho grupos con miras al mundial Qatar 2022 que va del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Después de un largo e intenso proceso de clasificación en todo el mundo, hay 29 selecciones confirmadas para el evento. En tanto, hay tres cupos libres que todavía se conocerán luego de los repechajes (uno europeo y dos intercontinentales) que se disputarán durante junio. Por ello, el sorteo fue calificado en la antesala de “atípico”.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial Qatar 2022?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

Asimismo, ha sido importante la reciente difusión del Ranking FIFA para armar definitivamente los bombos para el sorteo. De ese modo, Qatar, por ser el anfitrión de la Copa del Mundo, acompaña como las cabezas de serie a equipos poderosos como Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal.

Así quedaron los bombos del sorteo del Mundial Qatar 2022

BOMBO 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

Qué canales transmiten el Sorteo Mundial Qatar 2022

En territorio peruano, Latina Televisión es la señal habilitada para ver el evento en la víspera del Mundial. Asimismo, en toda Sudamérica será transmitido mediante ESPN y DirecTV Sports. Mientras que en España se podrá seguir en RTVE. Finalmente, en México lo pasarán en TUDN, Canal 5, FOX Sports.

Dónde ver online la transmisión del Sorteo Mundial Qatar 2022

Para ver online la ceremonia en Perú puedes hacerlo desde la página y el aplicativo de Latina Televisión. A nivel de Sudamérica, estarán disponibles los servicios de Star Plus y DirecTV Go. En tanto, para España será mediante la plataforma DAZN. En México en las señales digitales de TUDN y Azteca Deportes. Finalmente, para todo el mundo, mediante el canal de FIFA en YouTube o la página oficial.

Fechas para el Mundial Qatar 2022

21 al 24 de noviembre: primera jornada de la fase de grupos

25 al 28 de noviembre: segunda jornada de la fase de grupos

29 de noviembre al 2 de diciembre: tercera jornada de la fase de grupos

3 al 6 de diciembre: octavos de final

9 y 10 de diciembre: cuartos de final

13 y 14 de diciembre: semifinales

18 de diciembre: final del Mundial