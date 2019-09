El exfutbolista argentino de 37 años, nacionalizado paraguayo, Jonathan Fabbro , atraviesa uno de sus peores momentos al ser encontrado culpable de agresiones sexuales en contra de una menor de 13 años, motivo por el que fue sentenciado a 14 años de prisión.

Fabbro recibió la sentencia por “abuso sexual gravemente ultrajante al menos en cinco oportunidades, agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada”, su ahijada, según la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de Capital Federal.

Los hechos sucedieron durante cinco años, entre 2012 y 2016, desde que la menor tenía seis años de edad. Estos incluyeron tocamientos indebidos, penetración y sexo oral, ocurridos en la casa de la madre del entonces futbolista y en su auto.

Pero lo que llamó la atención fueron los testimonios que el propio exfutbolista esbozó a manera de defensa durante el juicio. En estos da cuenta de una inconsistencia en el relato de la menor debido a la falta de sorpresa de ella cuando lo vio desnudo, pues Fabbro asegura que su miembro sería motivo de asombro por su inusual tamaño.

“Cuando se le pregunta a la nena qué le sorprendió o le llamó la atención cuando vio mi cuerpo desnudo y dijo que nada, sí que ver un hombre desnudo pero nada específico, no quiero sonar soberbio ni nada, por eso digo si me quieren hacer estudios o analizar, me da vergüenza por las mujeres del Juzgado presentes pero creo que mi miembro no es normal o lo que se le dice normal, sí es un poco más grande de lo normal”, afirmó según la transcripción de su indagatoria, según informa Infobae.

Incluso argumentó que su pareja sufría cuando mantenía relaciones sexuales con él y que quería remarcar ese punto “porque es algo que llama la atención, mi miembro”.

Ante estos argumentos, los magistrados le preguntaron sobre a qué se refería exactamente con el tamaño de su pene, pero el abogado defensor del exfutbolista le aconsejó no contestar la pregunta.