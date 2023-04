Gianluca Lapadula se vio la cara con el mítico portero Gianluigi Buffon, lo enfrentó y lo venció. El ‘Bambino’ no tuvo miedo del ex portero de la Selección de Italia y anotó el primer tanto del partido; sin embargo, eso no fue suficiente ya que su equipo, el Cagliari, acabaría perdiendo el encuentro por 2 goles a 1 contra el Parma.

Pasada la media hora de partido, Lapadula le marcó bien el pase a su compañero, Nik Prelec, quien lo vio corriendo entre los defensores rivales y le cedió el balón. El ‘Bambino’ tomó el esférico, soportó la presión de Cobbaut, jaló el balón sobre su izquierda y luego otro poco más para dejar tendido a Buffon.

Ese doble regate o finta le permitió al capocannonieri sacarse de encima al defensor y al arquero y quedar, prácticamente, sin ángulo si no fuera porque su pierna más hábil es la izquierda. Así, con el arco a merced, a Gianluca Lapadula no le quedó más que empujar el balón y festejar.

Sin embargo, el gol de Gianluca Lapadula no fue suficiente y, con la derrota 2-1 ante el Parma, el Cagliari perdió la oportunidad de seguir escalando en la tabla de posiciones de la segunda división de fútbol de Italia y quedó ubicado en la sexta casilla, tres unidades por debajo de su rival de hoy.





