La UEFA confirmó que se realizará nuevamente el sorteo de la fase de octavos de final de la Champions League. El principal motivo es el conflicto técnico que se presentó durante la realización de los emparejamientos.

“Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y se rehacerá por completo”, informó la UEFA en su cuenta de Twitter.

¿Qué sucedió?

El Manchester United se emparejó por error con el Villarreal, aunque ambos equipos se habían enfrentado en la fase de grupos, mientras que la bola del equipo de la Premier League no fue añadida a la urna como posible rival del Atlético de Madrid.

El United quedó emparejado finalmente con el Paris St Germain y el Atlético con el Bayern Munich, pero el equipo español dijo que estaba en conversaciones con la UEFA en busca de “explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo”.

Ahora, el organismo encargado de organizar el evento repetirá todo el sorteo a las 9:00 a.m. (hora peruana). Cabe destacar que antes de la decisión anunciada por la UEFA, los octavos de final se habían definido de la siguiente manera: Benfica vs. Real Madrid, Atlético de Madrid vs. Bayern Munich, Inter de Milán vs. Ajax, Chelsea vs. Lille, Villarreal vs. Manchester City, Salzburgo vs. Liverpool, Sporing vs Juventus, PSG vs. Manchester United.