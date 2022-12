En el mundo del fútbol, la figura del ‘10′ es algo especial. No todos están destinados a tener esta dorsal en sus equipos y aun en el argot popular, la frase “la pelota siempre al ‘10′” es una de las fieles pruebas de que este número es especial. Y, cómo no, la leyenda de esta dorsal tiene que ver con el máximo representante del fútbol en la historia: Edson Arantes Do Nascimento, el gran ‘Pelé'.

La magia del número 10 no nació con el fútbol, sino que se originó en un hecho anecdótico y curioso en la historia de los mundiales de fútbol que tiene com protagonista al legendario tricampeón del mundo, el gran Pelé.

Para ello tenemos que remontarnos al Mundial Brasil 1950, en donde la FIFA introdujo la numeración para las selecciones que participaran en el torneo, reglamentando ya esto para los próximos certámenes.

En 1958, en el primer mundial de Pelé, la regla era la misma. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Deportes, predecesora de la CBF, no había inscrito adecuadamente a su seleccionado. En corta, no pusieron los números de dorsales para sus jugadores, algo que podría descalificarlos.

En 2005, Maradona recibió a Pelé en el programa "La Noche del 10"

El uruguayo Lorenzo J. Villizio se vistió de héroe, pues el director de la Conmebol y miembro del comité organizador de la FIFA, tomó el formulario indicando que conocía la plantilla brasileña. Esto no solo no era cierto, sino que le asignó el número ‘10′ a un jovencito de 17 años que había divido a un país con su sorpresiva convocatoria. Sabes que estamos hablando de Pelé, ¿no?

El directivo sudamericano asignó números ilógicos, dándole la ‘9′ a Zozinho, el portero suplente, o la ‘3′ al primer portero, Gilmar. Entre tanta mezcla de números y posiciones descabelladas, un casi desconocido obtuvo la dorsal 10. Si bien en estos momentos no había costumbre de que el ‘10′ sea el jugador más sobresaliente, Pelé hizo que esto se vuelva una regla no escrita para el fútbol que rige hasta hoy en día.

Así la leyenda del ‘10′ nacía junto a la del astro brasileño. Pocos, quizás nadie, vislumbró que aquel jovencito de apenas 17 años, con la dorsal 10 en la espalda, sería campeón del mundo en tres ocasiones y convirtiéndose en el ícono del fútbol por excelencia.

Pelé marcaría su primer tanto a Gales, en los cuartos de final de aquel mundial en Suecia, marcaría su primer triplete en mundiales ante la Francia de los legendarios Fontaine y Platini y un doblete en la final ante la anfitriona, que le daba el primer título a los brasileños. El resto es historia.

La misticidad de aquel número, cabalístico en el mundo del fútbol desde los campos profesionales de millones de dólares, hasta para los barrios llenos de magia y pasión futbolera, ha calado profundamente. Figuras como Diego Armando Maradona, Luka Modric, Ronaldinho, Romario, Zinedine Zidane o Lionel Messi han llevado la ‘10′ en sus espaldas en gran parte de sus carreras, pero el primero fue Pelé, ‘O Rei’, quien dejó este mundo el último 29 de diciembre de 2022, dejando un vacío en los corazones de los futboleros, pero quien siempre será siendo el Rey.

