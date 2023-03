Kylian Mbappé es uno de los jóvenes con una de las billeteras más ‘gorditas’ del mundo y se lo ha ganado con su innegable talento con el balón. La figura del Paris Saint-Germain gana hasta 72 millones de euros por mes, siendo uno de los futbolistas mejores pagados del planeta. Esto le permite al buen Kylian darse ciertos gustitos. .Sin embargo, hay uno que no puede por una insólita razón.

No es sorpresa para nadie que los futbolistas de la élite mundial posean una colección de autos de alta gama, valorizados en millones de euros. El atacante de la selección francesa añadirá una pieza más a su colección de autos: Un Ferrari.

Así lo asegura la revista GQ, que señala que el delantero francés aún no se decide por qué modelo decantarse. Sin embargo, hay un factor determinante para que uno de los autos más caros del mundo no pueda quedar al nombre de Mbappé: el joven futbolista no tiene licencia para conducir.

Mbappé es uno de los jugadores mejores pagados del mundo.

Este es un requisito excluyente que pide la marca Ferrari a todos sus clientes para venderles un auto. ¿Por qué Mbappé no tiene una licencia? Pues como él mismo lo dijo, no tiene la necesidad, pues paga a un chofer que lo lleva a todos lados.

“Es uno de los inconvenientes de tener éxito pronto. Echaba de menos cosas simples como tener licencia de conducir. Creo que todos tienen una. Para muchas personas el carnet es una obligación, pero no lo era para mí. Aunque es sinónimo de autonomía, tuve mi autonomía pronto porque he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, dijo Mbappé en una entrevista para Bleacher Report.

Todo hace indicar que, pese a tener el dinero suficiente para poder comprarse un carro de una de las marcas más prestigiosas y caras del mundo, el delantero francés tendrá que hacer algo tan cotidiano y hasta banal para su estilo de vida como obtener su licencia de manejo.

VIDEO SUGERIDO: