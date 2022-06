No más ‘bailes’, ni distracciones. En la tanda de penales del Perú vs. Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022, el arquero Andrew Redmayne realizó pasos extraños que generaron varias críticas. Ahora, tras decisión de la FIFA, no se podrá realizar movimientos así en los penales.

Coincidentemente el mismo lunes 13 de junio, la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) se reunieron en Doha, donde acordaron realizar una modificación en el reglamento, que justamente busca limitar a los movimientos de los porteros en los penales.

Redmayne o cualquier otro portero, ya no podrá ‘bailar’ sobre la línea de gol. Esta modificación comenzará a implementarse desde el 1° de julio.

En concreto, lo que dice esta nueva regla es que los porteros deberán tener los dos pies sobre la línea de gol al momento de la ejecución de un penal, ya sea durante el partido o en la tanda de penales.

Eso sí, la IFAB aclara en su comunicado que “no se le sancionará por tener un pie por detrás de la línea de meta en el momento en que se ejecute el lanzamiento”.

Críticas por sus movimientos

El ‘bailar’ en la definición de penales ante Perú ha generado comentarios a favor y en contra, incluso de sus propios colegas como los porteros Carlos Lampe o Claudio Bravo.

El guardameta boliviano señaló que “lo del arquero de Australia es impresentable”. Mientras que el portero chileno aseguró que “no es ser payaso, es ser más inteligente que tu rival. Lo catalogan de payaso por moverse e intentar poner en estado de nerviosismo al ejecutante”.