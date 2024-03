Previo al encuentro amistoso entre Brasil y España, Vinícius Junior, brasileño jugador del Real Madrid, se quebró al hablar del tema del racismo, asegurando que cada vez siente menos ganas de jugar al fútbol a causa de estos insultos. El delantero recibió el respaldo de varios jugadores, pero también duros mensajes, como el del paraguayo José Luis Chilavert.

El exportero, internacional con Paraguay, le dejó una fuerte respuesta luego de que el llanto del atacante brasileño se hiciera viral en las redes sociales.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

“Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió Chilavert en su cuenta de X.

El mensaje fue muy criticado por una parte de los usuarios, que defiende a ‘Vini’, quien ha recibido insultos racistas en varios estadios que ha visitado en España. Sin embargo, muchos otros apoyaron las palabras de Chilavert, pues acusan una constante provocación del jugador madridista a la afición de los rivales.

Esta no es la publicación más polémica de Chilavert en sus redes sociales, tampoco es la primera vez que es tendencia por sus opiniones.





Vinícius exige sanción a racistas

“La falta de castigo es lo que más me molesta, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, aseguró el delantero madridista en conferencia de prensa.





