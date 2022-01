Si algo que la selección colombiana tiene en estos momentos son buenos delanteros, al menos a nivel de clubes, en donde varios atacantes colombianos figuran en varios equipos de Europa con muy buenas participaciones. Sin embargo, a nivel selección las cosas son distintas, y bastante preocupantes.

Y es que Perú dio el golpe que podría ser uno de los fulminantes a la selección colombiana, tras ganarle por 0-1 en el calor de Barranquilla con un tanto de Edison Flores. Colombia se quedó con las manos vacías y sus delanteros siguen en números rojos.

Y no es que los partidos no lo dominen, es más, el partido ante la selección peruana fue bien controlada por los cafeteros pero no pudieron anotar, algo que viene ocurriendo desde hace ya seis encuentros.

Que un equipo que no anota hace seis partidos y siga con chances de anotar nos dice mucho del buen inicio que tuvo la selección colombiana, algo que en el presente está lejos de repetir.

El último colombiano en anotar por eliminatorias fue Luis Díaz, en el 3-1 sobre Chile también en Barranquilla. Sin embargo, las buenas actuaciones de esta selección quedaron ahí, en aquel 9 de setiembre de 2021.

Es preciso decir que, pese a la crisis, Colombia sigue teniendo chances para clasificar a la Copa del Mundo, siendo una selección con un calendario un poco más accesible que el resto, pues después de la visita que tiene que hacer a una ya clasificada Argentina, deberá recibir a Bolivia, el peor equipo visitante, y enfrentar a Venezuela en Caracas, la colera de la tabla.

Con 17 puntos y -2 de diferencia de goles, los cafeteros tendrán que empezar a hacer las cosas bien si no quieren quedarse fuera de Qatar 2022.