Neymar y Mbappé, ambos se convirtieron en una de las duplas más trascendentales del fútbol europeo desde la llegada de los dos futbolistas al París Saint-Germain, sin embargo, la relación se estaría deteriorando. El motivo principal: Lionel Messi. Según indican en Francia, el delantero galo se estaría sintiendo relegado desde que el astro argentino llegó.

El episodio que ha sacado a la luz el conflicto larvado ocurrió el pasado sábado, durante el partido contra el Montpellier, y fue revelado por la cadena de televisión Canal+, que ha leído los labios de Mbappé. Tras ser sustituido, una vez en el banquillo, el francés no esconde su frustración y dice a un compañero: “Ese pordiosero no me la pasa”.

La referencia, claramente dirigida al brasileño, ha abierto un nuevo frente en el vestuario del PSG en vísperas del duelo de Liga de Campeones contra el Manchester City, su verdugo en esa competición el año pasado. Un test que debe medir el momento en el que se encuentran los parisinos.

El club ha hecho todo lo posible por minimizar el roce. Los dos jugadores aparecieron hablando tras el duelo y en la sesión de entrenamiento del día siguiente se les vio riendo juntos, como queriendo decir que todo va bien. El equipo cuenta sus partidos ligueros por victorias, la integración de sus estrellas parece ir por el buen camino y el equipo comienza a vivir cierta estabilidad.

Por el lado futbolístico, una buena presentación contra el City ayudaría a borrar la mala imagen que dieron frente al Brujas hace dos semanas, que refrescó la teoría de que el nivel de la liga francesa no es un buen referente cuando se viaja por Europa.