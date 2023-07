Kylian Mbappé es uno de los llamados a relevar a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; sin embargo, aún no lo ha logrado, según él, por culpa de su equipo, el Paris Saint-Germain.

“Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho para ganar el Balón de Oro. Es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”, arremetió el francés.

Como se sabe, hasta el momento, Kylian Mbappé nunca ha llegado ni siquiera al ‘Top 3’ de la lista de Balones de Oro desde su debut. El único francés en los últimos años fue Antoinne Griezmann, tercero en 2018.

Es más, para ser considerado dentro de los mejores, la revista France Football, quien otorga el Ballon D’Or cada año, también considera los logros colectivos y, en ese ámbito, el PSG sigue en deuda por no ganar la Liga de Campeones.

“No sé qué le falta al Paris Saint-Germain para ganar la Champions, no es una incógnita para mí. La gente que arma el plantel y construye este club debe responder”, disparó el ‘7′ de Paris.

Luego, Kylian Mbappé, quien no seguirá en Francia a partir de junio del próximo año, continuó ‘pegando‘: “Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui el mejor jugador y goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1 de Francia″.





¿Dónde jugará Mbappé la próxima temporada?

El popular ‘Donatello’ aún tiene contrato con el Paris Saint-Germain durante una temporada más, pero -justamente por eso- a partir del 1 de enero, será capaz de negociar como agente libre con cualquier otro club.

“Me da igual con quién juegue, me da igual mi camiseta, el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, reseteo, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”, reveló Kylian Mbappé.





VIDEO RECOMENDADO: