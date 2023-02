Lionel Messi es actual jugador del Paris Saint-Germain, pero su contrato vence el 30 de junio de este año y, según las normas FIFA, todo futbolista puede negociar como ‘agente libre’ cuando a este le resten seis meses de contrato o cuando ya no tenga ningún vínculo laboral por algún club. En ese sentido, las pretendientes de ‘la pulga’ están a la orden del día y, su querido Newell’s Old Boys, no es la excepción.

“Lionel Messi ha pensado -seriamente- en la posibilidad de poder jugar por el club Newell’s Old Boys”, declaró el ex compañero del capitán campeón del mundo con la Selección de Argentina, Sergio ‘el kun’ Agüero. Ante esta gran revelación, el también ex ‘albiceleste’, Javier Mascherano interrumpió e intentó bajarle las revoluciones a dicha afirmación que hizo a un medio brasileño.

“El kun es el kun. Él no puede quedarse callado. Aún vamos a ver qué sucederá con el futuro de Lionel Messi”. Además, agregó el ‘jefecito’, “es difícil hablar sobre ese tema, porque luego se arma una ola gigante de rumores. Vamos a esperar y ver lo que sucede. Nosotros no vamos a saltarnos los hechos”.





¿Por qué Lionel Messi quiere jugar por Newell’s Old Boys?





Lionel Messi, nació en Rosario, ciudad argentina que acoge al Newell’s Old Boys, uno de los equipos más tradicionales del país ‘albiceleste’, y por el cual jugó en sus divisiones menores desde 1994 hasta 1999. Además, cabe precisar que ‘la pulga’ es hincha confeso del ‘leproso’, donde también jugó uno de sus más grandes ídolos: Diego Maradona.

Es más, en un homenaje de ‘lío’ a Diego en el Camp Nou, el rosarino decidió ponerse la camiseta número 10 que usó Maradona en el Newell’s Old Boys en su corto paso entre los años 1993 y 1994, cuando ‘la pulga’ era un juvenil que ansiaba debutar como profesional algún día.





Lionel Messi y su tributo a Diego Maradona por su fallecimiento (Foto: EFE).





