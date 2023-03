Gerard Piqué se retiró del fútbol a los 36 años y siendo habitualmente titular en el Barcelona, una decisión que sorprendió a propios y a extraños; sin embargo, a él no. El defensor catalán confesó en una entrevista que no se arrepiente en lo absoluto de haberse alejado del fútbol profesional y que la Kings League es lo que lo mantiene ocupado y lo entretiene hoy.

“Sí pude haber seguido jugando, pero no me gusta exprimirme. Llevaba muchos años y, cada vez, me costaba más ir a algunos campos. Si me ponían el partido a las 04:00 de la tarde, después de comer y con sol, me costaba. Hay que ser honesto: no tenía la ilusión, necesitaba nuevos retos y veía que, en el equipo, no tenía la importancia de antes. No lo pasaba bien. Tomé la decisión acertada”, sentenció el ex central de la Selección de España a El País.





Gerard Piqué y la Kings League:





Para Gerard Piqué, dejar el fútbol profesional no fue un evento traumático como para la mayoría de jugadores, porque “yo preparé mi transición. La Kings League (competición en la que participan famosos streamers y que combina el fútbol 7 con el espectáculo) ya la tenía pensada”.

“Sentía que podía ser algo potente juntar a 12 streamers que interactuasen entre ellos, con el nivel de audiencia que tienen, añadiendo el componente fútbol y entretenimiento. Pero quizá no pensaba que sería tanto ni tan rápido. Creo que la Kings League podrá perdurar en el tiempo porque es un producto emocionante y que engancha a las nuevas generaciones”, agregó.

Finalmente, el catalán hizo una comparación entre el manejo del fútbol profesional y de la Kings League: “Hay gente que es muy purista del deporte, de lo que pasa en el campo, de la táctica. Está muy bien, pero cada vez vamos más hacia el entretenimiento. Los clubes de fútbol protegen demasiado a los jugadores, no les dejan salirse de la raya y el mensaje suele ser siempre el mismo”.

“Nosotros, al revés: somos abiertos y, cuanta más presencia en las redes, mejor. Aunque ese contenido no sea fútbol per se. En el fútbol falta información; los clubes deberían abrirse, aunque les costará porque quieren controlar lo que sale. Si no lo hacen, perderán fans”, sentenció.





VIDEO RECOMENDADO: