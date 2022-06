Karim Benzema y Mathieu Valbuena estuvieron enfrentados durante varios años por el escándalo del caso ‘sextape’. Acabada la disputa, el jugador de 37 años, actualmente en Olympiakos, señaló en entrevista con RMC que está dispuesto a dar vuelta a la página tras la decisión del ‘Gato’ de no recurrir su condena y pidió el Balón de Oro para su compatriota.

“No sería honesto decir que no merece el Balón de Oro. Sí, se lo merece. Puedo hablar objetivamente a nivel deportivo y lo hago de buena gana, alegre. No hay ningún problema”, señaló Valbuena. “Es un capítulo que se termina después de todos estos años”, añadió.

El caso, referente a un chantaje mediante un vídeo de contenido sexual, dura desde 2015 y “ha costado caro tanto en el plano deportivo como personal”, afirmó Valbuena, que no fue convocado con Francia desde el inicio del escándalo.

“No siento ningún rencor, son momentos difíciles de los que he sabido levantarme. Me hubiera gustado que mi carrera terminara de otra manera pero así son las cosas”, insistió Valbuena.

Karim Benzema fue condenado a un año de prisión, con el cumplimiento de la pena en suspenso, y a 75.000 euros (unos 80.000 dólares) de multa en primera instancia por el tribunal correccional de Versalles, por complicidad en un intento de chantaje.

Había recurrido y tendría que haber sido juzgado una segunda vez los días 30 de junio y 1 de julio en el tribunal de apelación de Versalles. El jugador del Real Madrid desistió finalmente la pasada semana de continuar adelante con ese recurso.

Con información de AFP.