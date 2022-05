Real Madrid no pudo hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, quien decidió renovar su vínculo con el PSG hasta 2025. Unos días después de la sorpresiva determinación del habilidoso futbolista, algunos integrantes del plantel de la ‘Casa blanca’ brindaron entrevistas y se refirieron al tema, como sucedió con Karim Benzema.

El ‘Gato’ conversó con El Chiringuito y manifestó que entendió la postura de su compañero en la selección de Francia. “¿Por qué sería una semana complicada? ¿Por qué me sentiría traicionado? Cada uno tiene que estar en sus cosas, focalizarse en sus cosas”, inició el goleador de los ‘Merengues’.

“Pienso que Mbappé, como otro jugador, si va a realizar algo, no va a llamar para decirme lo que va a hacer. Cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí, tranquilo, y ya está. Estoy preparando el partido del sábado”, agregó.

“Cada uno hace lo que quiere y decidió qué es lo que está bien para él. Que no venga al Real Madrid me ha sorprendido, como a todos, pero luego, sé que tiene sus cosas. Ahora es jugador del PSG y listo. Nosotros tenemos un partido el sábado y vamos planificando, porque es muy importante”, resaltó Benzema.

De la misma forma, Karim explicó que sus publicaciones en redes sociales no tenían un recado entre líneas para Kylian. “No fue nada contra Mbappé, fue porque amo mucho al Real Madrid. Es el mejor club del mundo y eso es más importante que todo. Tenemos que estar todos concentrados para la final de la Champions League. No hay una historia atrás”, aseveró el delantero.

“Si miran mi Instagram, verán que cuelgo 10 fotos parecidas. La imagen de Tupac es mi favorita, son cosas de internet. No voy a poner una foto para esconder un mensaje. Si hay algo por decir, lo hago con la persona. Puse el escudo del Madrid porque para mí es el mejor equipo en el mundo, no para mostrar un mensaje. Ahora vamos por la Champions, estoy contento si la gente está contenta”, finalizó Benzema.