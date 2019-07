Juventus vs. Tottenham EN VIVO ONLINE por la International Champions Cup

Juventus vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la International Champions Cup, este domingo 21 de julio, desde las 6:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Juventus y Tottenham tendrán su primera prueba de pretemporada en tierras asiáticas, donde buscan su mejor forma para afrontar una nueva temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional de Singapur.

Juventus vs. Tottenham: horarios del partido



México - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Venezuela: 7:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Chile - 7:30 a.m.

Paraguay - 7:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

La gira asiática de Juventus cuenta con Matthijs de Ligt, el jugador recientemente fichado desde el Ajax y convertido en el defensor más caro de la historia, gracias a los 85.5 millones de euros que desembolsó el elenco turinés.

El futbolista de 19 años entrenó este sábado por primera vez junto con sus demás compañeros y hará su estreno con camiseta de Juventus. Cristian Romero, Luca Pellegrini, Merih Demiral, Aaron Ramsey, Gianluigi Buffon y Adrien Rabiot son las otras incorporaciones.

"No se podrá ver un partido bonito, las condiciones climáticas son complicadas, se enfrentarán dos equipos cansados teniendo en cuenta que la preparación está en curso", indicó en la previa, el técnico de Juventus, Maurizio Sarri.

Asimismo, el italiano se refirió a Cristiano Ronaldo principal carta de ataque de la 'Vecchia Signora'. "Cristiano ha ganado todo a nivel individual y colectivo partiendo ligeramente desde el lado derecho del ataque. La primera opción será ponerlo ahí, pero es tan bueno que puede jugar en cualquier sitio", señaló.

Finalista en la pasada edición de la Champions League, Tottenham se ha puesto la valla alta para la nueva temporada. Eso sí, manteniendo al argentino Mauricio Pochettino en el banquillo y reforzado con Tanguy Ndombélé y Jack Clarke.



"Venir a Asia es algo muy especial. Los aficionados son increíbles. Es muy lindo estar en Singapur", fue la sensación de Pochettino sobre la estancia de los 'Spurs' en ese continente.

Juventus vs. Tottenham: probables alineaciones

Juventus : Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio; Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi; Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo y Federico Bernardeschi.



Tottenham: Hugo Lloris; Juan Foyth, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kyle Walker-Peters; Tanguy Ndombele, Harry Winks, Dele Alli; Son Heung-Min, Harry Kane y Lucas Moura.