Juventus vs. Torino EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 11 de la Serie A, este sábado 2 de noviembre, desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Rai Italia, ESPN, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Juventus buscará en el derbi turinés, ante Torino, mantener el primer lugar de la liga italiana, antes de pensar en su compromiso con el Lokomotiv por la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Turín.

Juventus vs. Torino: horarios del partido

México - 1:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Paraguay - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m

Uruguay - 4:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Un gol de Cristiano Ronaldo le dio la agónica victoria (2-1) a Juventus en su reciente presentación liguera ante Genoa. El portugués firmó su quinto gol en la temporada de la Serie A y ayudó a que la 'Vechia Signora' llegue a la cima, con 26 puntos.

Al equipo del técnico Maurizio Sarri le toca ahora el derbi contra el Torino, el partido más importante del año para el conjunto granata. Aún más después de las cinco jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos, lo que pone en seria duda la continuidad del entrenador Walter Mazzarri.

Con la visita europea al Lokomotiv Moscú prevista para el próximo miércoles, Sarri debería apostar por el argentino Gonzalo Higuaín, recuperado tras perderse la última jornada a causa de un fuerte golpe en la cabeza, en la delantera junto a Cristiano Ronaldo.

"No es un partido como el resto, no es un partido normal. Espero un Torino (13° con 11 puntos) con gran motivación. Mazzarri es un gran entrenador y no hay que fiarse de los últimos partidos. Vivo el derbi de la manera más normal posible", anticipó el técnico de Juventus sobre Torino, que viene de ser goleado por 4-0 a manos de Lazio.

"Higuaín es un grandísimo jugador tras un año difícil, pero está muy motivado. A Ramsey le he visto bien en el entrenamiento, pero no sé cuánto puede durar en partido. Si descansa Alex Sandro, estamos probando más a De Sciglio que a Danilo por la izquierda", comentó el italiano sobre la actualidad de su equipo.

El cuadro turinés lleva un punto de ventaja sobre un Inter de Milán que, tras ganar 2-1 en el campo del Brescia el pasado martes, tendrá otra visita complicada, esta vez en el campo del Bologna del argentino Rodrigo Palacio y del paraguayo Federico Santander.

Fuente: EFE

Juventus vs. Torino: probables alineaciones

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Laxalt; Belotti, Verdi. DT: Walter Mazzarri.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Higuaín, Cristiano Ronaldo. DT: Maurizio Sarri.

