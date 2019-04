Juventus vs. SPAL EN VIVO por la Serie A vía ESPN

Juventus vs. SPAL EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Juventus vs. SPAL este sábado 13 de abril, por la fecha 32 de la Seria A de Italia, en el estadio Paolo Mazza de Ferrara, desde las 8:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN transmite este cotejo en Sudamérica (Brasil por Serie A Pass) y México. Italia por Sky HD. En Francia vía beIN Sports. Alemania por DAZN. En España por #Vamos. En Estados Unidos vía ESPN+. Streaming internacional por Bet365 y Facebook Live.

Juventus visitará este sábado al Spal, que lucha por la permanencia, en un duelo del que puede salir ya matemáticamente el conjunto turinés con el 'Scudetto' (título liguero) en su poder, que sería su octavo consecutivo, el primero de la era Crsitiano Ronaldo, para lo que precisa un solo punto. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Con 84 puntos en la clasificación y una ventaja de 20 puntos sobre el segundo, Nápoles, Juventus se prepara para sellar un récord histórico, al ganar el título con seis jornadas de antelación con respecto al final del torneo liguero.



Justo en el primer año de la llegada del astro portugués Cristiano Ronaldo a las filas de un Juventus, lo que supuso el fichaje más caro de la historia del "Calcio".



El equipo del técnico Massimiliano Allegri nunca dio opción a sus rivales en esta campaña y con 27 victorias, tres empates y una sola derrota, luce números nunca vistos en la Serie A, con la posibilidad concreta de batir el récord de puntos que el mismo cuadro turinés estableció en 2013-14 (102).



La visita a Ferrara llega en un momento clave de la temporada europea para Juventus, entre la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Ajax, por lo que Allegri realizará una larga serie de rotaciones en el estadio Paolo Mazza.



El 1-1 del pasado miércoles en Amsterdam deja la clasificación todavía por decidirse y el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Mario Mandzukic, Leonardo Bonucci o el portugués Joao Cancelo descansarán en el cruce liguero, según informó Allegri en la rueda de prensa de la víspera.



El preparador juventino dará una oportunidad a jóvenes canteranos y también al argentino Paulo Dybala y a Moise Kean, gran sensación del momento y autor de cinco goles en los últimos cinco partidos disputados.

Juventus vs. SPAL - horarios en el mundo

07:00 horas en México

08:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:00 horas en Venezuela, Bolivia

10:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

14:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

16:00 horas en Catar y Arabia Saudita

21:00 horas en China

22:00 horas en Japón y Corea del Sur



Juventus vs. SPAL - alineaciones probables

Juventus : Szczęsny, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Leonardo Spinazzola, Emre Can, Rodrigo Bentancur, Mario Mandzukić, Paulo Dybala, Filippo Bernardeschi.



SPAL: Emiliano Viviano, Felipe, Francesco Vicari, Kevin Bonifazi, Mohamed Fares, Lorenzo Dickmann, Simone Missiroli, Pasquale Schiattarella, Jasmin Kurtič, Alberto Paloschi, Mirko Antenucci.



Con información de EFE